СК завел уголовное дело после ДТП в Тульской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В автобусе в этот момент находились 48 пассажиров, в том числе несколько детей.

"На данный момент следственной группой осматривается место происшествия, фиксируются все обстоятельства, имеющиеся значение для установления объективной картины произошедшего", – отметили в ведомстве.

Автобус, следовавший по маршруту Луганск – Москва, столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" утром вторника, 5 августа. Авария произошла на 228-м километре трассы в Киреевском районе.

По последним данным, в результате ДТП пострадали 39 человек, в том числе 5 детей. Медики госпитализировали 35 пострадавших, 5 человек находятся в тяжелом состоянии.

Для пассажиров автобуса был организован пункт временного размещения. Перевозчик должен был организовать их оперативную доставку к конечным пунктам направления.

Предварительно, причиной ДТП мог стать сильный туман на дороге. В прокуратуре взяли на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.