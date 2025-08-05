Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области выросло до 30

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тульской области"

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области увеличилось до 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Предварительно, пострадали более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет", – говорится в сообщении.

Причиной аварии мог стать сильный туман на данном участке дороги. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины ДТП и принимают меры для устранения последствий аварии.

Как уточнили в правительстве Тульской области, узнать о состоянии пострадавших можно по телефону горячей линии Минздрава области 8 (800) 444-40-03.

Для пассажиров также организован пункт временного размещения. В ближайшее время перевозчик организует их оперативную доставку к конечным пунктам направления.

В свою очередь, в прокуратуре взяли на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

"По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса <...> не справился с управлением, совершил наезд на препятствие (пункт взимания платы)", – отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Автобус маршрутом Луганск – Москва столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" утром вторника, 5 августа. Авария произошла на 228-м километре трассы в Киреевском районе.

Все пострадавшие были госпитализированы в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Врачи оказывают им необходимую помощь.

На место ДТП также направился зампредседателя облправительства Дмитрий Марков. По поручению главы субъекта Дмитрия Миляева он будет координировать работы по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи пострадавшим.