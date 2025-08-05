35 пострадавших госпитализированы после ДТП в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Миляев"

Медики госпитализировали 35 пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, всего в ДТП пострадали 39 человек, в их числе 5 детей.

"Госпитализированы 35 пострадавших, включая 3 детей. 5 пострадавших в тяжелом состоянии, остальные, включая детей, – в состоянии средней степени тяжести", – уточнил Кузнецов.

Он также добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медцентров. Ситуацию координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Автобус маршрутом Луганск – Москва столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" утром вторника, 5 августа. Авария произошла на 228-м километре трассы в Киреевском районе.

На место ДТП направился зампредседателя облправительства Дмитрий Марков. По поручению главы субъекта Дмитрия Миляева он будет координировать работы по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи пострадавшим.

Предварительно, причиной аварии мог стать сильный туман на данном участке дороги. В прокуратуре взяли на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, для пассажиров автобуса был организован пункт временного размещения. В ближайшее время перевозчик организует их оперативную доставку к конечным пунктам направления.

