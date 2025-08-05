Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Водитель фургона сбил троих подростков на пешеходном переходе в Казани и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По информации ведомства, в аварии пострадали девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Подростки с различными травмами были госпитализированы в больницу.

По данным прокуратуры, авария произошла около 20:20 по московскому времени. Водитель сбил школьников на освещаемом пешеходном переходе с хорошей видимостью. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению личности нарушителя. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее неизвестный на электросамокате сбил 9-летнего ребенка в Балашихе и скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован в больницу с различными травмами. Инцидент взял на контроль Центральный аппарат Следственного комитета РФ. По словам матери ребенка, виновник аварии был оперативно найден.