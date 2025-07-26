Эвакуатор задавил ребенка на трассе в Новгородской области

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Эвакуатор насмерть сбил четырехлетнего ребенка в Солецком округе Новгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции со ссылкой на ее начальника Виктора Гаврилова.

Авария произошла днем 26 июля на федеральной автодороге Р-56 Великой Новгород – Псков. Ребенок находился с родителями, которые управляли мотоциклами, и переходил дорогу вне населенных пунктов. По словам Гаврилова, водитель эвакуатора совершил наезд на мальчика, когда тот перебегал проезжую часть. В результате ребенок умер в машине скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте трагедии.

Ранее в Томской области водитель "Газели" сбил четырехлетнего мальчика на глазах отца ребенка, который ждал его на другой стороне дороги. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что у водителя нет водительских прав.

До этого в Подмосковье тракторист сбил насмерть подростка и сбросил его тело в реку. По предварительной информации, мужчина совершил наезд на 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и от полученных травм скончался на месте. Суд арестовал тракториста.

