30 июня, 18:33Происшествия
Сбившему мальчика в Одинцове водителю такси избрана мера пресечения
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Суд до 27 августа отправил под домашний арест водителя такси, который сбил восьмилетнего мальчика в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Водитель автомобиля Haval совершил наезд на ребенка во дворе одного из многоквартирных домов на Триумфальной улице в субботу, 28 июня.
В результате мальчик умер в машине скорой помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В настоящее время дело изъято из производства и передано для дальнейшего изучения в СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивает Одинцовская городская прокуратура.
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