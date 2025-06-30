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30 июня, 18:33

Происшествия

Сбившему мальчика в Одинцове водителю такси избрана мера пресечения

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд до 27 августа отправил под домашний арест водителя такси, который сбил восьмилетнего мальчика в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Водитель автомобиля Haval совершил наезд на ребенка во дворе одного из многоквартирных домов на Триумфальной улице в субботу, 28 июня.

В результате мальчик умер в машине скорой помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В настоящее время дело изъято из производства и передано для дальнейшего изучения в СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивает Одинцовская городская прокуратура.

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