Такси с умершим за рулем водителем врезалось в автобус на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в районе Бирюлево Западное. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Авария произошла примерно в 16:40 на улице Подольских Курсантов. Водитель легковушки скончался за рулем, из-за чего машина, потеряв управление, врезалась в автобус.

В результате, помимо водителя легкового авто, в ДТП никто не пострадал. Для выяснения обстоятельств случившегося к месту происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД.

Как рассказал осведомленный источник агентства, скончавшийся являлся водителем такси.

Ранее мотоциклист и его пассажир погибли в результате аварии на Ходынском бульваре. ДТП произошло в районе ТЦ "Авиапарк". Мотоцикл сбил курьера на электровелосипеде, после чего наехал на мачту городского освещения. Курьера отправили в больницу.

До этого пять автомобилей столкнулись на 49-м километре внешней стороны МКАД. На месте ДТП работали оперативные службы города. Движение транспорта в районе аварии было временно затруднено.

