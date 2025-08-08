Пять машин столкнулись на 49-м километре МКАД

Фото: depositphotos/chikennnsem@gmail.com

Пять машин столкнулись на 49-м километре внешней стороны МКАД, об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

На месте ДТП уже работают оперативные городские службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется.

Временные затруднения движения были зафиксированы на 3-м километре. К настоящему моменту оно восстановлено, отметили в ведомстве.

Ранее в столичном районе Ховрино столкнулись два городских автобуса № 483 и е41. Уточнялось, что авария произошла около 08:00. Один пассажир автобуса е41 был госпитализирован.

Также сообщалось о ДТП в районе станции МЦК Соколиная гора. Движение было временно затруднено в районе аварии на 2 километра. Информации о пострадавших не поступало.