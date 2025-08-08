Форма поиска по сайту

08 августа, 09:26

Происшествия

ДТП с участием городских автобусов произошло в Ховрине

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В столичном районе Ховрино произошло ДТП с участием двух городских автобусов № 483 и е41. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Уточняется, что авария произошла около 07:51 на улице Дыбенко, у дома 9А. В результате в автобусе е41 пострадал пассажир, он был госпитализирован.

Ранее рейсовый автобус маршрута № 565 и грузовик столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате ДТП пострадали 7 человек. По предварительной информации, вины водителя автобуса в аварии нет.

До этого грузовик опрокинулся на Дубнинской улице в Москве. Водитель в результате инцидента не пострадал. В районе ДТП было временно ограничено движение транспорта.

Авария с двумя автобусами произошла на улице Дыбенко

происшествияДТПгород

