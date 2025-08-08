До 7 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти

Фото: 123RF/savmaster

Число пострадавших при столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе "Кола" в Ленобласти увеличилось до 7 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что пострадали 5 пассажиров автобуса и водители обоих транспортных средств. Двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк в интервью ТАСС заявил, что, по предварительной информации, вины водителя автобуса в ДТП нет. Водитель грузовика въехал в стоящий пассажирский автобус. По словам Присяжнюка, автобус новый и технически исправный. Водитель режим труда и отдыха не нарушал.

Столкновение рейсового автобуса маршрута № 565 и грузовика произошло во Всеволожском районе вечером в четверг, 7 июля. Изначально сообщалось о пяти пострадавших. На месте ДТП работают сотрудники полиции.