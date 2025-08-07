07 августа, 23:24Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Ленобласти
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
Рейсовый автобус маршрута № 565 и грузовик столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По предварительной информации, при столкновении пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее грузовик опрокинулся на Дубнинской улице в Москве. Отмечается, что грузовик перевозил распиленные стволы деревьев. Водитель в результате инцидента не пострадал. В районе ДТП было временно ограничено движение транспорта.
Также грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на перегоне станции Обамза – блокпост в Мелекесском районе Ульяновской области. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, локомотив направлялся от Имеритинского курорта до Перми. В результате столкновения грузовик получил технические повреждения. Следователи и прокуратура инициировали проверку по факту ДТП.