Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Ленобласти

Рейсовый автобус маршрута № 565 и грузовик столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительной информации, при столкновении пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее грузовик опрокинулся на Дубнинской улице в Москве. Отмечается, что грузовик перевозил распиленные стволы деревьев. Водитель в результате инцидента не пострадал. В районе ДТП было временно ограничено движение транспорта.

Также грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на перегоне станции Обамза – блокпост в Мелекесском районе Ульяновской области. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, локомотив направлялся от Имеритинского курорта до Перми. В результате столкновения грузовик получил технические повреждения. Следователи и прокуратура инициировали проверку по факту ДТП.