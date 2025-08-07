07 августа, 15:56Происшествия
Грузовой автомобиль столкнулся с поездом в Ульяновской области
Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СКР"
Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на перегоне станции Обамза – блокпост в Мелекесском районе Ульяновской области, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, авария произошла днем 7 августа. Локомотив направлялся от Имеритинского курорта до Перми.
В результате грузовик получил технические повреждения, но никто не пострадал, добавило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета. Следователи и прокуратура инициировали проверку по факту случившегося.
Ранее похожий случай произошел на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец в Ленобласти. Там туристический автобус столкнулся с грузовым составом.
Машинист электропоезда экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, поэтому аварии избежать не удалось. По последним данным, в результате случившегося пострадали 16 человек, еще 1 человек погиб.
