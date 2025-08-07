Грузовой автомобиль столкнулся с поездом в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СКР"

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на перегоне станции Обамза – блокпост в Мелекесском районе Ульяновской области, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, авария произошла днем 7 августа. Локомотив направлялся от Имеритинского курорта до Перми.

В результате грузовик получил технические повреждения, но никто не пострадал, добавило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета. Следователи и прокуратура инициировали проверку по факту случившегося.

Ранее похожий случай произошел на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец в Ленобласти. Там туристический автобус столкнулся с грузовым составом.

Машинист электропоезда экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, поэтому аварии избежать не удалось. По последним данным, в результате случившегося пострадали 16 человек, еще 1 человек погиб.