Грузовой автомобиль опрокинулся на Дубнинской улице

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Грузовик опрокинулся на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел на Дубнинской улице, а именно в районе Дмитровского шоссе, возле дома № 60, строения 8. В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

В департаменте транспорта Москвы предупредили, что из-за опрокидывания транспортного средства движение по Дубнинской улице в сторону Дмитровского шоссе затруднено. Выезд организован по встречной полосе. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

