07 августа, 18:02Происшествия
Грузовой автомобиль опрокинулся на Дубнинской улице
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Грузовик опрокинулся на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Инцидент произошел на Дубнинской улице, а именно в районе Дмитровского шоссе, возле дома № 60, строения 8. В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.
В департаменте транспорта Москвы предупредили, что из-за опрокидывания транспортного средства движение по Дубнинской улице в сторону Дмитровского шоссе затруднено. Выезд организован по встречной полосе. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.
Ранее грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на перегоне станции Обамза – блокпост в Мелекесском районе Ульяновской области. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, локомотив направлялся от Имеритинского курорта до Перми.
В результате грузовик получил технические повреждения. При этом из-за случившегося никто не пострадал. Следователи и прокуратура инициировали проверку по факту ДТП.
