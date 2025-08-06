Форма поиска по сайту

06 августа, 16:07

Происшествия

В Москве водитель протаранил пять машин из-за плохого самочувствия

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Автомобилист протаранил 5 машин в Москве из-за плохого самочувствия. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 6 августа на улице Вилиса Лациса. В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии. По данным оперативных служб, за рулем находился 70-летний мужчина.

Ранее семь автомобилей оказались повреждены после ДТП в Химках. По данным подмосковного управления МВД, 48-летнему водителю стало плохо за рулем. По этой причине он не справился с управлением и врезался в припаркованные машины. В результате аварии никто не пострадал.

На МКАД произошла крупная авария с участием такси

происшествияДТПгород

