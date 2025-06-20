Семь автомобилей повредили в результате аварии в Химках

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Семь автомобилей оказались повреждены в результате аварии в Химках, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, 48-летнему водителю стало плохо за рулем. Из-за этого он не справился с управлением и повредил семь припаркованных машин. При этом в результате аварии никто не пострадал.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростовской области произошла авария, в которой погибли четыре человека и еще двое получили травмы. Водитель не справился с управлением из-за дождя и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобиля. Оба водителя и пассажиры скончались, двоих пострадавших детей доставили в больницу.