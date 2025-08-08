Пьяный водитель сбил женщину с младенцем в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

В Красноярском крае 34-летний водитель без прав наехал на женщину с трехмесячным ребенком в коляске. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на УМВД по региону.

Инцидент произошел около 20:00 (16:00 по московскому времени) на улице Пролетарской в селе Верхнепашино.

По данным ведомства, мужчина за рулем Honda Fit не справился с управлением и сбил местную жительницу с коляской на краю проезжей части. Женщина не пострадала, однако ребенок получил серьезные травмы.

Как показало освидетельствование, в момент ДТП водитель был пьян – показания прибора составили 0,40 миллиграмма на литр. Кроме того, перед поездкой он использовал информацию из одного из сообществ в соцсетях, чтобы объехать экипаж полиции.

СК возбудил уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств.

