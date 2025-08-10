10 августа, 20:41Происшествия
ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 26-го км МКАД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 26-го километра МКАД в районе съезда №25. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В настоящее время на месте работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства ДТП и данные о пострадавших.
Однако департамент транспорта Москвы предупредил, что на данном участке движение затруднено на 3 километра. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.
Ранее движение было затруднено на Рязанском проспекте в районе съезда с Юго-Восточной хорды (ЮВХ) после опрокидывания грузовика. В связи с этим автомобилистов просили выбирать пути объезда. Однако спустя время движение на данном участке было восстановлено.