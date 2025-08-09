Два человека погибли в ДТП с участием мотоцикла на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На Ходынском бульваре Москвы произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

По предварительным данным, на дороге столкнулись электровелосипед и мотоцикл. Последнее транспортное средство впоследствии наехало на мачту городского освещения.

"В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, мужчина-курьер, управлявший электровелосипедом, доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Ход процессуальной проверки по факту ДТП поставлен ведомством на контроль.

Ранее пять автомобилей столкнулись на 49-м километре внешней стороны МКАД. На месте ДТП работали оперативные службы города. Движение транспорта в районе аварии было временно затруднено.

До этого в столичном районе Ховрино столкнулись два городских автобуса № 483 и е41. Уточнялось, что один пассажир автобуса е41 был госпитализирован.