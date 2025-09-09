Один человек погиб в ДТП с лошадью в Приморье

Фото: 25.мвд.рф

Один человек погиб в результате ДТП с лошадью в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел в темное время суток на 33-м километре трассы Уссурийск – Пограничный. По данным ведомства, 36-летний мужчина, находясь за рулем машины Honda Civic, сбил лошадь, направляясь в сторону поселка Липовцы. В результате кузов автомобиля был серьезно поврежден.

Кроме того, погиб пассажир, сидевший на заднем сиденье авто. Он умер на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Еще один 25-летний пассажир и водитель были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

В полиции отметили, что асфальт во время ДТП был сухим, а освещение – искусственным. Также правоохранители выяснили, что водитель не проходил обучение на право управления машиной, в связи с чем автомобиль изъяли.

Ведомство также напомнило, что владелец лошади несет ответственность в случае, если животное было оставлено без присмотра или находилось на дороге в нарушение правил, из-за чего и могло произойти ДТП. Тогда хозяин коня должен будет возместить ущерб, причиненный собственнику машины.

Помимо этого, владелец лошади может быть привлечен к административной или уголовной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее два человека погибли в результате аварии в Новосибирской области. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил выбежавшего на трассу Р-254 лося, после чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель и пассажирка авто умерли на месте.

