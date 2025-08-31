Два человека погибли в ДТП с лосем в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Новосибирской области"

Два человека погибли в результате ДТП с лосем на трассе в Новосибирской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась вечером 30 августа на трассе Р-254 в Чулымском районе области. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил выбежавшего на дорогу лося, после чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

На месте погибли водитель автомобиля и его пассажирка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают более подробные обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что молодая самка амурского тигра погибла под колесами автомобиля на уссурийской трассе в Приморском крае. Сотрудники полиции совместно с охотнадзором сразу приступили к расследованию.

Позже выяснилось, что сбивший тигра водитель Volkswagen Touareg двигался по трассе с высокой скоростью и при появлении животного на дороге не затормозил. По данным полиции, этот водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.