Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ростовской области"

Два человека погибли в результате аварии на трассе в Орловском районе Ростовской области. О ДТП сообщили в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась вечером 1 августа на трассе Котельниково – Песчанокопское. Предварительно, водитель "ВАЗ-2109" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

Водитель и пассажир "ВАЗ-2109" скончались на месте. Кроме того, различные травмы волучил пассажир иномарки – его госпитализировали.

На месте происшествия уже работают следователи МВД и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают точные обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что шесть человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Пензенской области. Авария произошла на 575-м километре трассы М5 "Урал" в Мокшанском районе. По предварительным данным, там врезались друг в друга две машины.

Еще одно ДТП случилось в Солецком округе Новгородской области, где эвакуатор насмерть сбил четырехлетнего ребенка. Мальчик находился с родителями, которые управляли мотоциклами, и переходил дорогу вне населенных пунктов. Водитель эвакуатора совершил наезд на ребенка, когда тот перебегал проезжую часть.