01 августа, 07:38Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Пензенской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Шесть человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Пензенской области. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.
Авария произошла на 575-м километре трассы М5 "Урал" в Мокшанском районе. По предварительным данным, там врезались друг в друга две машины.
На данный момент на месте происшествия задействованы сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб. Причины случившегося выясняются.
Ранее несколько машин столкнулись на внутренней стороне 24-го километра МКАД, в районе съезда № 25. На место уже прибыли оперативные городские службы, которые выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают сведения о возможных пострадавших.
По данным столичного Дептранса, движение в районе места происшествия затруднено на 1 километр. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.
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