Шесть человек погибли в ДТП в Пензенской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Пензенской области. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.

Авария произошла на 575-м километре трассы М5 "Урал" в Мокшанском районе. По предварительным данным, там врезались друг в друга две машины.

На данный момент на месте происшествия задействованы сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб. Причины случившегося выясняются.

Ранее несколько машин столкнулись на внутренней стороне 24-го километра МКАД, в районе съезда № 25. На место уже прибыли оперативные городские службы, которые выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают сведения о возможных пострадавших.

По данным столичного Дептранса, движение в районе места происшествия затруднено на 1 километр. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.