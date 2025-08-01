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01 августа, 05:46

Происшествия

ДТП с несколькими авто произошло на 24-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 24-го километра МКАД, в районе съезда № 25. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На место уже прибыли оперативные городские службы, они уточняют обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.

Движение в районе аварии затруднено на километр. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда этого участка.

Ранее в подмосковной Лобне водитель грузовика ГАЗ насмерть задавил пенсионерку. ЧП произошло во дворе одного из домов на улице Чехова. В результате против водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Еще одно ДТП случилось на 67-м километре МКАД: 16-летний подросток за рулем "Газели" потерял управление и въехал в железобетонное ограждение. В результате он был доставлен в больницу.

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