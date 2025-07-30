Авто и мотоцикл столкнулись в Лефортовском тоннеле

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Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщается в пресс-службе столичного Дептранса.

На месте происшествия находились оперативные службы города. Они работали над установлением обстоятельств случившегося и уточняли информацию о возможных пострадавших.

В настоящее время движение транспорта на указанном участке дороги восстановлено.

Ранее авария с тремя автомобилями произошла на внутренней стороне 104-го километра МКАД. Информация о пострадавших не поступала. Выяснением всех причин также занимались сотрудники оперативных служб.

До этого мотоциклист погиб в ДТП в Москве. Авария произошла на Кировоградской улице. По данным столичной Госавтоинспекции, мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Hyundai.