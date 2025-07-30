30 июля, 19:04Происшествия
Авто и мотоцикл столкнулись в Лефортовском тоннеле
Фото: 123RF/bilanol
Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщается в пресс-службе столичного Дептранса.
На месте происшествия находились оперативные службы города. Они работали над установлением обстоятельств случившегося и уточняли информацию о возможных пострадавших.
В настоящее время движение транспорта на указанном участке дороги восстановлено.
Ранее авария с тремя автомобилями произошла на внутренней стороне 104-го километра МКАД. Информация о пострадавших не поступала. Выяснением всех причин также занимались сотрудники оперативных служб.
До этого мотоциклист погиб в ДТП в Москве. Авария произошла на Кировоградской улице. По данным столичной Госавтоинспекции, мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Hyundai.
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