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30 июля, 19:04

Происшествия

Авто и мотоцикл столкнулись в Лефортовском тоннеле

Фото: 123RF/bilanol

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщается в пресс-службе столичного Дептранса.

На месте происшествия находились оперативные службы города. Они работали над установлением обстоятельств случившегося и уточняли информацию о возможных пострадавших.

В настоящее время движение транспорта на указанном участке дороги восстановлено.

Ранее авария с тремя автомобилями произошла на внутренней стороне 104-го километра МКАД. Информация о пострадавших не поступала. Выяснением всех причин также занимались сотрудники оперативных служб.

До этого мотоциклист погиб в ДТП в Москве. Авария произошла на Кировоградской улице. По данным столичной Госавтоинспекции, мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Hyundai.

ДТП с двумя микроавтобусами и такси произошло в Москве

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