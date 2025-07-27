27 июля, 12:08Происшествия
Мотоциклист погиб в результате ДТП на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
Мотоциклист погиб в результате ДТП на Кировоградской улице в Москве, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным ведомства, в районе дома 42 мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате водитель первого транспортного средства скончался на месте аварии.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее водитель "Ауди" сбил троих пешеходов на западе Москвы. Авария произошла на улице Герасима Курина. В этот момент пострадавшие переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
До этого "КамАЗ" сбил пешехода на 1-й Магистральной улице в Москве. Согласно предварительным данным, водитель наехал на человека, двигаясь задним ходом.
Серьезное ДТП произошло недалеко от аэропорта Домодедово