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27 июля, 12:08

Происшествия

Мотоциклист погиб в результате ДТП на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Мотоциклист погиб в результате ДТП на Кировоградской улице в Москве, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным ведомства, в районе дома 42 мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате водитель первого транспортного средства скончался на месте аварии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее водитель "Ауди" сбил троих пешеходов на западе Москвы. Авария произошла на улице Герасима Курина. В этот момент пострадавшие переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

До этого "КамАЗ" сбил пешехода на 1-й Магистральной улице в Москве. Согласно предварительным данным, водитель наехал на человека, двигаясь задним ходом.

Серьезное ДТП произошло недалеко от аэропорта Домодедово

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