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Восемь автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в Краснопахорском районе Москвы. В ДТП попали грузовик, общественный транспорт и шесть легковых машин, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Как уточнил собеседник, в результате аварии, предварительно, никто не пострадал.

По его словам, движение транспорта в сторону области полностью перекрыто. На месте задействованы экстренные службы.

Ранее ДТП произошло на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Яузской аллеи. Там столкнулись три автомобиля. Движение в районе происшествия было временно затруднено. Автомобилистов призывали выбирать альтернативные пути для объезда.

Еще одна авария произошла на Дмитровском шоссе, где столкнулись четыре автомобиля. ЧП случилось возле дома № 137. Движение в районе ДТП также было затруднено.

