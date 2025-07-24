24 июля, 16:35Происшествия
Восемь автомобилей столкнулись на Калужском шоссе
Как уточнил собеседник, в результате аварии, предварительно, никто не пострадал.
По его словам, движение транспорта в сторону области полностью перекрыто. На месте задействованы экстренные службы.
Ранее ДТП произошло на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Яузской аллеи. Там столкнулись три автомобиля. Движение в районе происшествия было временно затруднено. Автомобилистов призывали выбирать альтернативные пути для объезда.
Еще одна авария произошла на Дмитровском шоссе, где столкнулись четыре автомобиля. ЧП случилось возле дома № 137. Движение в районе ДТП также было затруднено.