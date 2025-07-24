24 июля, 17:26Происшествия
Водитель "Ауди" сбил троих пешеходов на западе Москвы
По данным ГАИ, авария произошла на улице Герасима Курина. В этот момент пострадавшие переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ЧП пешеходы получили разные травмы. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции организовали расследование для выяснения обстоятельств ДТП.
До этого три человека погибли при столкновении минивэна и грузовика в Ульяновской области. Авария произошла на 253-м километре дороги "Подъезд к Ульяновску от М-5 "Урал". В результате пострадали двое мужчин, две женщины и девочка 2017 года рождения. Их госпитализировали.