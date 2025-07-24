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Водитель "Ауди" сбил троих пешеходов на западе Москвы, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, авария произошла на улице Герасима Курина. В этот момент пострадавшие переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ЧП пешеходы получили разные травмы. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции организовали расследование для выяснения обстоятельств ДТП.



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Ранее "КамАЗ" сбил пешехода на 1-й Магистральной улице в Москве. Согласно предварительным данным, водитель наехал на человека, двигаясь задним ходом. Проверку по факту ДТП организовывала ГАИ.

До этого три человека погибли при столкновении минивэна и грузовика в Ульяновской области. Авария произошла на 253-м километре дороги "Подъезд к Ульяновску от М-5 "Урал". В результате пострадали двое мужчин, две женщины и девочка 2017 года рождения. Их госпитализировали.

