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23 июля, 09:17

Происшествия

Три человека погибли в ДТП с минивэном и грузовиком под Ульяновском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ульяновской области"

Три человека погибли в ДТП с минивэном и грузовиком в Тереньгульском районе Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Предварительно установлено, что инцидент произошел 23 июля на 253-м километре дороги "Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М-5 "Урал". Водитель автомобиля Hyundai H-1 столкнулся со стоящей машиной "КамАЗ" в составе прицепа.

В результате аварии трое мужчин погибли на месте, еще двое мужчин, две женщины и девочка 2017 года рождения пострадали. Они госпитализированы.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП на федеральной дороге в Тарумовском районе Дагестана. Еще четверо пострадали, их доставили в больницу.

Авария с участием автомобилей Lada и Chery произошла на трассе Астрахань – Махачкала. В машинах находились два гражданина Казахстана и шесть граждан из Удмуртии.

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