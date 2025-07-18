Новости регионов: смертельная авария произошла на трассе в Оренбургской области

Смертельная авария с бензовозом, грузовиком и легковушкой произошла на трассе в Оренбургской области. Там загорелись грузовик, кабина бензовоза и трава вокруг. По предварительным данным, погибли 2 человека. К этой минуте пожар уже потушили. На месте работают экстренные службы.

Тем временем почти 400 дворовых территорий, в том числе 90 жилых домов остаются подтопленными в трех районах Якутии. Об этом сообщает региональное отделение МЧС. Спасатели продолжают оказывать помощь местным жителям – эвакуируют людей в пункты временного размещения, перевозят их имущество, а также перегоняют домашний скот. Кроме того, сотрудники МЧС доставляют пострадавшим продукты питания, сухие вещи и предметы первой необходимости.

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