Новости мира: ураганный ветер разбушевался в Омане 13 июля

Непогода разбушевалась в Омане 13 июля. Шквалистый ветер накрыл Самад-Аль-Шан. Порывы были настолько сильными, что сносили все на своем пути и гнули деревья практически до земли. Обычно такое явления в этой стране вызывают пылевые бури, которые чаще всего возникают с мая по август.

Вооруженное столкновение между бедуинскими племенами и местными силовиками произошло на юго-западе Сирии в городе Эс-Сувейда. Сирийские СМИ сообщают, что погибли по меньшей мере 8 человек, еще более 30 граждан получили ранения. Власти закрыли движение по шоссе Дамаск – Сувейда и направляют в район столкновений войска. Этот виток противостояния стал первым после весенних событий, когда в конфликте между членами друзской общины и силами безопасности погибли десятки человек.

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