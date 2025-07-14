Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 07:30

В мире

Новости мира: ураганный ветер разбушевался в Омане 13 июля

Новости мира: ураганный ветер разбушевался в Омане 13 июля

Новости мира: огненные торнадо вызвали лесные пожары в американских Колорадо и Юте

Новости мира: в Австралии полиция семь часов преследовала угонщика микроавтобуса

Британские ученые займутся расшифровкой поведения питомцев

В США готовят ввести новый пакет санкций против торговых партнеров России

США введут 30% пошлины на товары из ЕС с 1 августа

Новости мира: переселенцы из Карабаха устроили сидячую забастовку в Ереване

На тайском пляже Карон нашли ядовитого "голубого дракона"

Новости мира: на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

Новости мира: сильный ливень обрушился город Баотоу в Китае

Непогода разбушевалась в Омане 13 июля. Шквалистый ветер накрыл Самад-Аль-Шан. Порывы были настолько сильными, что сносили все на своем пути и гнули деревья практически до земли. Обычно такое явления в этой стране вызывают пылевые бури, которые чаще всего возникают с мая по август.

Вооруженное столкновение между бедуинскими племенами и местными силовиками произошло на юго-западе Сирии в городе Эс-Сувейда. Сирийские СМИ сообщают, что погибли по меньшей мере 8 человек, еще более 30 граждан получили ранения. Власти закрыли движение по шоссе Дамаск – Сувейда и направляют в район столкновений войска. Этот виток противостояния стал первым после весенних событий, когда в конфликте между членами друзской общины и силами безопасности погибли десятки человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпогодапроисшествияполитикавидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика