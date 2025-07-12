Глава РФПИ Дмитриев: при главе ЕК фон дер Ляйен ЕС столкнулся с пошлинами США

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Под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Евросоюз (ЕС) столкнулся с пошлинами Соединенных Штатов, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Как отметил Дмитриев, при фон дер Ляйен в странах ЕС установились высокие цены на энергоносители и "удушающая бюрократия", что привело к упадку сообщества и его деиндустриализации.

"Добавьте к этому неконтролируемую иммиграцию, цензуру, слабые рынки капитала, рекордную безработицу среди молодежи", – подчеркнул глава РФПИ.

США намерены ввести дополнительные пошлины в размере 30% на импортные товары из стран Евросоюза с августа, заявил ранее американский президент Дональд Трамп. Обращаясь к фон дер Ляйен, он уточнил, что если ЕС пойдет на увеличение тарифов на импорт из Штатов, то государство в ответ увеличит свои пошлины еще на 30%.

Кроме того, с 1 августа Соединенные Штаты введут пошлины в размере 30% в отношении импортных товаров Алжира, Ливии и Ирака. Тарифы в размере 25% будут наложены на продукцию из Брунея и Молдавии. Также пошлинами в 20% будут облагаться товары из Филиппин.