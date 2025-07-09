Лай собаки спас от оползня 67 человек в Индии

Фото: youtube.com/NDTV

Лай собаки спас 67 человек от оползня, который обрушился на деревню в штате Химачал-Прадеш в Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Местный житель отметил, что его собака во время сильного дождя стала громко лаять, после чего завыла.

"Я проснулся от лая. Когда я подошел к собаке, то увидел большую трещину в стене дома, из которой начала течь вода. Я побежал вниз с собакой и разбудил всех", – сказал владелец животного.

Мужчина призвал всех жителей деревни направляться в безопасное место. В скором времени на населенный пункт обрушился оползень.

"Своевременный лай деревенской собаки в округе Манди поднял тревогу, что позволило 67 людям из 20 семей спастись", – указал телеканал.

В настоящее время почти все дома находятся под завалами.

Ранее большой кусок ледника откололся в швейцарских Альпах. В результате лавина из льда, грязи и камней уничтожила большую часть деревни. Около 90% населенного пункта оказалось затоплено или разрушено.

Как рассказал представитель местной администрации Вале Маттиас Эбенер, один человек пропал без вести. Также оказались сильно повреждены здания и инфраструктура.

