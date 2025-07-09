Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 110

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Количество жертв наводнения в американском Техасе увеличилось до 110 человек. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на губернатора штата Грега Эбботта.

Он также рассказал, что в округе Керр числится пропавшим без вести 161 человек, а в других округах – не менее 12.

Наводнение в центральных районах Техаса началось 4 июля. К этому привели проливные дожди. В результате из берегов вышли реки Сан-Сама, Кончо и Колорадо. В зоне подтопления оказались 15 округов американского штата. По данным СМИ, под угрозой находятся более 500 тысяч человек в регионе.

Больше всего пострадал округ Керр. Именно там американский лидер Дональд Трамп объявил режим бедствия. В пятницу, 11 июля, глава Белого дома собирается приехать в Техас. Эбботт сообщал, что местные власти направляют все ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с наводнением.

