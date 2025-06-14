New York Times: число погибших из-за ливневых паводков в США выросло до 11

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Число жертв ливневых паводков в техасском городе Сан-Антонио возросло до 11 человек, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на чиновников, сообщало, что по меньшей мере четыре человека погибли из-за наводнений, вызванных сильными дождями.

"Число погибших <...> возросло до 11 после того, как шесть тел были вытащены из воды после сильного дождя, затопившего район", – говорится в материале.

При этом, по информации местных пожарных, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее во Вьетнаме из-за проливных дождей поднялся уровень воды в Красной реке, в результате чего средний пролет понтонного моста не выдержал и разрушился. После этого паводки смыли две секции вниз по течению.

До этого в Пуровском районе ЯНАО был введен режим ЧС из-за подъема воды в реке Пяку-Пур, затопившей дачные участки. Глава района Кирилл Трапезников сообщил о вывозе жителей из зоны подтопления и готовности пункта временного размещения. В работах участвовали более 300 человек, также велось круглосуточное дежурство.