Новости мира: во Вьетнаме понтонный мост смыло водой из-за ливней

Во Вьетнаме из-за проливных дождей поднялся уровень воды в Красной реке, в результате чего средний пролет понтонного моста не выдержал и разрушился. После этого паводки смыли две секции вниз по течению.

Митинги из-за миграционных рейдов начали проходить в Нью-Йорке, Техасе, Кентукки и Джорджии. В Лос-Анджелесе столкновения мигрантов с силовиками продолжаются уже несколько дней, несмотря на наличие там военных. Противники президента США Дональда Трампа заявили, что готовят массовые акции во время военного парада 14 июня.

Семь человек погибли из-за снежного шторма в Южной Африке. Сообщается также о значительных разрушениях, вызванных наводнениями от тающего снега. Метеослужба страны объявила оранжевый уровень опасности.

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