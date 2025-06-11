Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 22:30

Происшествия

Новости мира: во Вьетнаме понтонный мост смыло водой из-за ливней

Новости мира: во Вьетнаме понтонный мост смыло водой из-за ливней

"Московский патруль": экс-участница "Дома-2" Лымарь заявила о попытке изнасилования

"Московский патруль": задержаны аферисты, обманувшие москвичей с заменой счетчиков

Новости регионов: крупнейшую нелегальную майнинговую ферму накрыли под Иркутском

ДТП с участием двух большегрузов произошло в Раменском

Автомобиль перевернулся на пересечении Ленинского проспекта с улицей Новаторов

Новости мира: беспорядки в США охватили новые штаты

Новости регионов: еще 100 мешков мазута достали со дна моря в Анапе

СК проверит обстоятельства наезда курьера на ребенка в Бирюлеве

Подростки устроили погром в электричке Фрязево – Москва

Во Вьетнаме из-за проливных дождей поднялся уровень воды в Красной реке, в результате чего средний пролет понтонного моста не выдержал и разрушился. После этого паводки смыли две секции вниз по течению.

Митинги из-за миграционных рейдов начали проходить в Нью-Йорке, Техасе, Кентукки и Джорджии. В Лос-Анджелесе столкновения мигрантов с силовиками продолжаются уже несколько дней, несмотря на наличие там военных. Противники президента США Дональда Трампа заявили, что готовят массовые акции во время военного парада 14 июня.

Семь человек погибли из-за снежного шторма в Южной Африке. Сообщается также о значительных разрушениях, вызванных наводнениями от тающего снега. Метеослужба страны объявила оранжевый уровень опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика