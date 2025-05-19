Новости регионов: нетрезвый водитель попытался скрыться от сотрудников ГАИ в Коми

Лихача, который пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, задержали в Республике Коми. После того, как от водителя потребовали остановиться для проверки документов, он увеличил скорость, началась погоня. Нарушитель опасно маневрировал и выезжал на встречную полосу, полицейским пришлось стрелять по колесам. В итоге мужчина врезался в другой автомобиль. Оказалось, что он был на чужой машине, без прав и в нетрезвом состоянии. На него составили 14 протоколов и отправили под арест на две недели.

Второй самолет Superjet с отечественными двигателями приступил к полетам в рамках программы сертификации. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В воздухе опытный борт выполняет в том числе так называемые зубцы – маневры с набором высоты и снижением на постоянной скорости и тяге. Это необходимо для оценки взлетно-посадочных характеристик самолета и тяговых характеристик двигателей ПД-8.

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