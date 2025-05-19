Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 19:30

Происшествия

Новости регионов: нетрезвый водитель попытался скрыться от сотрудников ГАИ в Коми

Новости регионов: нетрезвый водитель попытался скрыться от сотрудников ГАИ в Коми

Машина сбила лося в Подмосковье

Новости регионов: водители автобусов подрались на дороге в Иркутске

В Москве курьера заблокировали в сервисе доставки за нарушение ПДД

Грузовик с овощами опрокинулся на 48-м километре МКАД

На Ленинградском шоссе затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

Новости регионов: огонь подобрался к поселкам Атамановка и Песчанка в Забайкалье

Экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутию отправили под домашний арест

Объем похищенных мошенниками денег в России вырос на 2,6 млрд рублей

Новости регионов: распространение лесных пожаров удалось остановить на Камчатке

Лихача, который пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, задержали в Республике Коми. После того, как от водителя потребовали остановиться для проверки документов, он увеличил скорость, началась погоня. Нарушитель опасно маневрировал и выезжал на встречную полосу, полицейским пришлось стрелять по колесам. В итоге мужчина врезался в другой автомобиль. Оказалось, что он был на чужой машине, без прав и в нетрезвом состоянии. На него составили 14 протоколов и отправили под арест на две недели.

Второй самолет Superjet с отечественными двигателями приступил к полетам в рамках программы сертификации. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В воздухе опытный борт выполняет в том числе так называемые зубцы – маневры с набором высоты и снижением на постоянной скорости и тяге. Это необходимо для оценки взлетно-посадочных характеристик самолета и тяговых характеристик двигателей ПД-8.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионытранспортвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика