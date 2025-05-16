Женщина по указанию мошенников пыталась ограбить микрофинансовую организацию в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пытавшаяся ограбить микрофинансовую организацию (МФО) в Москве 36-летняя женщина действовала по указанию мошенников, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Задержанная рассказала правоохранителям о телефонном звонке неизвестного мужчины. Он заявил женщине о неком письме из налогового органа, которое пришло на ее имя, однако чтобы получить его, нужно было авторизоваться.

"Девушка перешла в указанный ей звонившим чат-бот в мессенджере, где ввела свой логин и пароль от кабинета госуслуг. После этого аферисты сообщили, что аккаунт взломан", – говорится в сообщении.

После этого с женщиной связались якобы сотрудники полиции и представители банка, которыми оказались аферисты. При этом злоумышленники поставили на фото профиля логотипы организаций. Они сообщили, что в отношении пострадавшей возбуждено уголовное дело.

Мошенники вынудили ее перевести на "безопасный" счет 300 тысяч рублей, а потом под предлогом поимки преступников и участия в следствии уговорили сделать из пачек чая, изоленты и проводов муляж устройства. По указанию аферистов она отправилась в офис МФО, пока злоумышленники наблюдали за происходящим по видеосвязи.

Инцидент произошел 15 мая. Женщина ворвалась в финансовую организацию на Пролетарском проспекте и начала требовать от сотрудников деньги, угрожая взрывом. Однако сотрудники МФО женщине отказали и вызвали полицию.

По данным Сбера, когда мошенники начали использовать схемы с МФО, суммы хищений снизились. Тем не менее получить средства таким способом проще, чем в банке, в связи с чем у злоумышленников появляется больше шансов на успех, и число таких случаев может продолжать расти.

В банке пояснили, что аферисты начали отказываться от онлайн-схем и переходить на офлайн-каналы, поскольку системы защиты от мошенничества в банковской сфере становятся все более эффективными.