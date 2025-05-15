Полиция задержала женщину за попытку ограбить офис микрофинансовой организации в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

36-летнняя женщина ворвалась в микрофинансовую организацию на Пролетарском проспекте в Москве и начала требовать от сотрудников деньги, угрожая взрывом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Сотрудники организации женщине отказали и вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали злоумышленницу, опасных предметов при ней не обнаружено.

По предварительной информации, женщина действовала по указке телефонных мошенников. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.

Ранее сотрудники полиции УМВД России по Подольску задержали троих подозреваемых в попытке похитить человека ради выкупа в 5 миллионов рублей. Предварительно, 14 мая на улице Большой Серпуховской к мужчине подошли трое знакомых.