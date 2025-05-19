Два автомобиля столкнулись на проспекте Маршала Жукова в Москве

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Два автомобиля столкнулись на проспекте Маршала Жукова в районе дома 79 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, на месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП значительно затруднено, водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее два автомобиля и мотоцикл столкнулись на внешней стороне 26-го километра МКАД. Согласно кадрам записи с камеры видеонаблюдения, посреди дороги стояла черная машина, но в какой-то момент сзади появилось красное авто, которое среагировало на неожиданное препятствие на дороге. Следом за автомобилем ехал мотоциклист. Он не успел увернуться и врезался сразу в обе машины.

До этого автомобиль загорелся на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади, недалеко от дома № 3. Движение в районе ДТП было перекрыто.