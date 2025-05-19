19 мая, 10:44Происшествия
Два автомобиля столкнулись на проспекте Маршала Жукова в Москве
Фото: depositphotos/svedoliversvedoliver
Два автомобиля столкнулись на проспекте Маршала Жукова в районе дома 79 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По данным ведомства, на месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе ДТП значительно затруднено, водителям рекомендуется выбирать пути объезда.
Ранее два автомобиля и мотоцикл столкнулись на внешней стороне 26-го километра МКАД. Согласно кадрам записи с камеры видеонаблюдения, посреди дороги стояла черная машина, но в какой-то момент сзади появилось красное авто, которое среагировало на неожиданное препятствие на дороге. Следом за автомобилем ехал мотоциклист. Он не успел увернуться и врезался сразу в обе машины.
До этого автомобиль загорелся на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади, недалеко от дома № 3. Движение в районе ДТП было перекрыто.
ДТП произошло на Новорижском шоссе