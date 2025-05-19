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19 мая, 11:30

Происшествия

Новости регионов: распространение лесных пожаров удалось остановить на Камчатке

Новости регионов: распространение лесных пожаров удалось остановить на Камчатке

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На Камчатке с начала пожароопасного сезона произошло уже почти 100 ландшафтных пожаров. При этом распространение огня удалось остановить. Всего выгорело более 62 гектаров сухостоя. МЧС региона предупреждает о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности: до 15 тысяч рублей – для физлиц и до 400 тысяч – для юридических лиц.

Тем временем жительница Иркутской области сжигала сухие ветки и спалила 9 домиков в одном из дачных поселков. Она не уследила за пламенем, которое в итоге охватило несколько участков. Пожар тушили 6 единиц техники и более 20 специалистов. Остановить распространение огня было трудно из-за сильного ветра и отсутствия воды в садовом обществе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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