Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Махачкале завели уголовное дело по факту массовой драки, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы СУ СК РФ по Дагестану Оксану Тенетову.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

16 мая в сквере имени Фазу Алиевой не менее 50 человек спровоцировали массовую драку. В их числе также были несовершеннолетние, отметила Тенетова.

Некоторых участников драки задержали. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, уточнила руководитель пресс-службы ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция задержала 67 человек после массовых драк на центральной площади в Махачкале. Около 20 подростков привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, а за действия 35 несовершеннолетних будут отвечать родители.

Кроме того, следователи организовали проверку по факту сообщений о формировании в Махачкале подростковых группировок. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о деятельности молодежных групп в республике.