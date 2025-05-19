Новости регионов: в Махачкале после драк задержали 67 человек

В Махачкале полиция задержала 67 человек после массовых драк на центральной площади. Как сообщили в местном МВД, около 20 подростков уже привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. За действия 35 несовершеннолетних будут отвечать их родители.

Семь человек погибли, еще 12 пострадали в результате серьезного ДТП в Калмыкии. Пассажирский микроавтобус, следовавший из Волгограда в Астрахань, столкнулся с грузовиком. В момент аварии в салоне находился 21 человек. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства трагедии.

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