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19 мая, 08:00

Происшествия

Новости регионов: в Махачкале после драк задержали 67 человек

Новости регионов: в Махачкале после драк задержали 67 человек

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В Махачкале полиция задержала 67 человек после массовых драк на центральной площади. Как сообщили в местном МВД, около 20 подростков уже привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. За действия 35 несовершеннолетних будут отвечать их родители.

Семь человек погибли, еще 12 пострадали в результате серьезного ДТП в Калмыкии. Пассажирский микроавтобус, следовавший из Волгограда в Астрахань, столкнулся с грузовиком. В момент аварии в салоне находился 21 человек. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства трагедии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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