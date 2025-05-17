Новости регионов: вертолет Robinson жестко приземлился в Подмосковье

Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Подмосковье. Как сообщили в Следственном комитете, воздушное судно получило механические повреждения. Пилот не пострадал. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают возможные причины ЧП.

Тем временем авиация МЧС борется с пожаром в районе экокурорта "Кука" в Забайкальском крае. Пламя бушует в 10 километрах от зоны отдыха. Самолет-амфибия уже сбросил 45 тонн воды на отдельные участки. В регионе введен режим ЧС. Там действуют 35 лесных пожаров, которые угрожают населенным пунктам.

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