Новости регионов: самолет опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое

Самолет опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое. У Ан-12 сломалось шасси, и он выкатился с полосы. Один человек госпитализирован после ЧП. В городском аэропорту отменили 14 рейсов. Прокуратура начала проверку.

На заброшенной промбазе в Красноярске локализован крупный пожар. Площадь возгорания составила 1 тысячу "квадратов". В связи с задымлением специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние воздуха в районе жилой застройки. Эти дома расположены рядом с местом ЧП.

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