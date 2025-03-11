11 марта, 14:58Происшествия
Прокуратура начала проверку после инцидента со школьниками в Нижнем Новгороде
Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"
Прокуратура организовала проверку после нападения школьника с ножом на одноклассников в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Для установления обстоятельств произошедшего в учебное заведение выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Кроме того, правоохранители проверят условия обучения несовершеннолетних и дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений детей.
Нападение с ножом на восьмиклассников произошло днем 11 марта. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции разыскивают предполагаемого виновника 2010 года рождения.
По предварительной информации, между учениками возник конфликт, в ходе которого школьники и получили ранения.
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