Прокуратура начала проверку после инцидента со школьниками в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Прокуратура организовала проверку после нападения школьника с ножом на одноклассников в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Для установления обстоятельств произошедшего в учебное заведение выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Кроме того, правоохранители проверят условия обучения несовершеннолетних и дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений детей.

Нападение с ножом на восьмиклассников произошло днем 11 марта. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции разыскивают предполагаемого виновника 2010 года рождения.

По предварительной информации, между учениками возник конфликт, в ходе которого школьники и получили ранения.