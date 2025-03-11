Двое детей госпитализированы из школы в Нижнем Новгороде

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Двое детей госпитализированы из 117-й школы Сормовского района в Нижнем Новгороде после нападения с ножом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по региону.

Сотрудники полиции уже находятся на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении. Кроме того, правоохранители разыскивают напавшего с ножом на учеников.

"Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают сотрудники ОВД", – сказано в сообщении.

По предварительной версии, между учениками произошел конфликт, в результате двое восьмиклассников попали в больницу, сообщает пресс-служба местного департамента образования. Медики уже осмотрели пострадавших детей, их жизни ничего не угрожает.

Ранее житель Нижнего Новгорода провалился в яму по пути на работу. Инцидент произошел на Керченской улице. По данным ведомства, 30-летний мужчина пытался сократить свой путь на работу и решил пройти по газону. Внезапно земля под его ногами рухнула, после чего он упал в 10-метровую яму.

