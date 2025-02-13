Житель Нижнего Новгорода провалился в 10-метровую яму по пути на работу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел на Керченской улице. По данным ведомства, 30-летний мужчина пытался сократить свой путь на работу и решил пройти по газону. Внезапно земля под его ногами рухнула, после чего он упал в 10-метровую яму.

Спасатели вытащили мужчину и направили к врачам. Медики диагностировали у него ушиб.

В МЧС России уточнили, что место огородили сигнальной лентой. Пока неизвестно, по какой причине почва провалилась под ногами мужчины.

Ранее в Белгородской области женщина на глазах у прохожих провалилась под землю. Она упала на трубы. На оказавшуюся в яме женщину продолжила падать тротуарная плитка. Прохожие помогли пострадавшей выбраться, а потом скорая увезла ее в больницу.

