Полиция организовала проверку видео с похищением таксиста у аэропорта Владивостока

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Транспортная полиция начала проверку видео, на котором запечатлено якобы похищение таксиста у аэропорта Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

В телеграм-каналах распространились кадры, снятые, как утверждают авторы, у здания авиагавани. На них видна потасовка, при которой двое мужчин заталкивают третьего в салон автомобиля, хотя последний сопротивляется. В СМИ подчеркивают, что похищенный является местным таксистом, а напали на него якобы другие таксисты из-за конфликта на рынке услуг.

"Проводится проверка видеозаписи. Каких-либо заявлений по этой ситуации в полицию не поступало", – говорится в сообщении.

Ранее на Гольяновской улице в Москве произошла ссора между водителем внедорожника и таксистом. Первый выстрелил несколько раз в направлении оппонента. Правоохранители изъяли у водителя внедорожника травматический пистолет и задержали его.

До этого таксист присвоил себе сумку с личными вещами и деньгами, которую пассажир оставил на заднем сиденье автомобиля. Сумма похищенного составила почти 2 миллиона рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, а часть украденного получилось вернуть пострадавшему.

