Суд Подмосковья приговорил мужчину к 4 годам колонии за обман женщин почти на 15 млн руб

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Солнечногорский городской суд вынес приговор 32-летнему жителю Тверской области Константину Богданову по делу о мошенничестве на сумму в размере свыше 14,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.



Согласно судебным материалам, с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года мужчина познакомился с двумя женщинами из Новгородской и Тверской областей, а после узнал, что у них есть свой бизнес. Он также выяснил, что жертвы находились в сложных жизненных ситуациях из-за развода, поэтому они были подвержены психологическому влиянию.

В связи с этим злоумышленник, указав на финансовые трудности из-за проблем на работе и в семье, убедил женщин одолжить ему деньги, которые возвращать не собирался. В результате у каждой он похитил более 7 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание 4 года колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены иски женщины о полном возмещении причиненного материального ущерба. Приговор суда пока не принял законную силу.

Ранее мужчина был задержан за кражу 165 тысяч рублей на востоке Москвы. По данным столичного главка МВД, 18-летний москвич вместе со своей матерью вносил деньги на карту через банкомат в магазине в Измайловском проезде. Неизвестные мужчины, которые находились за ними, начали торопить жителя Москвы и его мать.

В результате последние решили отойти в сторону, чтобы дождаться зачисления средств. После этого злоумышленник отменил операцию москвича по вносу наличных на карту и похитил 165 тысяч рублей из банкомата. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

