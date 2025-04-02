Мужчина задержан после кражи 165 тысяч рублей из банкомата на востоке Москвы

Мужчина задержан за кражу 165 тысяч рублей из банкомата на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В ведомстве заявили, что 18-летний москвич вместе со своей матерью вносил деньги на карту через банкомат в магазине, расположенном в Измайловском проезде. Неизвестные мужчины, которые находились за ними, начали торопить жителя Москвы и его мать. В результате последние решили отойти в сторону, чтобы дождаться зачисления средств.

После этого злоумышленник отменил операцию москвича по вносу наличных на карту и похитил 165 тысяч рублей из банкомата. Затем мужчина скрылся, однако его личность была установлена правоохранителями спустя некоторое время. Им оказался ранее судимый 48-летний житель Воронежской области, которого задержали сотрудники полиции на Суздальской улице.

Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, уточнили в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее правоохранители объявили в розыск мужчину, проникшего в отделение банка в Приморье и похитившего оттуда металлический сейф. В региональной прокуратуре уточнили, что в сейфе не было ценного имущества, поэтому злоумышленник позже вернулся в банк в поисках денег.

Мужчина стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но ничего ценного не обнаружил. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере".

